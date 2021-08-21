TOKİ, Van’da depremzedeleri sağlam evlere kavuşturdu

Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremlerde kerpiç ve dayanıksız evlerin büyük bölümünün yıkıldığı kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, devletin sağladığı imkanlar sayesinde inşa edilen evlerde yaşıyor. Kent merkezi ve ilçelerinde 2011 yılında meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğünde depremlerde, kırsal yerleşim yerlerindeki çok sayıda kerpiç ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği kırsal mahallelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan projeler kapsamında, depremin ardından TOKİ tarafından daha güvenli yerlerde 8 bin 800 ev inşa edildi. Okul, cami, market ve oyun alanları da planlanan mahallelerde konutların tamamlanmasıyla yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, yeni evlerinde yaşamını sürdürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, riskli bir bölgede yaşadıklarını, bu nedenle afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Van’da 2011 yılındaki depremden sonra TOKİ’nin şehir merkezi, Edremit ve Erciş’te toplam 17 bin 489 toplu konut yaparak hak sahiplerine teslim ettiğini anımsatan Körpeş, ayrıca köylerde de depremzedeler için evler yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Kırsal kesimlerde de afete dayanıklı, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yaşayabileceği konutlar inşa etmeye çalışıyoruz. Bu, ülkemizin afetler açısından tehlikeli bir bölgede olduğu göz önünde alındığında ilk olarak yapılması gereken işlem diye düşünüyoruz. Özelikle TOKİ’nin kırsal bölgelerde yaptığı projeler kapsamında konutlar ve ahırlar afete dayanıklı hale getiriliyor. Kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız kerpiç ve taş evlerde yaşıyor. Ne yazık ki bunlar afetlere karşı çok dirençli yapılar değil. Bunların mümkün olduğu kadar depreme ve afetlere karşı dayanıklı yapılara dönüştürülmesi gerekiyor.”