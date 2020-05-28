TOKİ Van Erciş kura sonuçları
TOKİ Erciş sonuçları | 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Van Erciş projesine başvuru yapanlar “Van TOKİ sonuçları” , “Van Erciş TOKİ kuraları” , “Erciş TOKİ kuraları çekildi mi?” , “Van Erciş TOKİ kura çekimi canlı izle” konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Van Erciş kura sonuçları.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak 2020’de sona erdi. Başvuruların ardından il il kura çekim takvimi belirlendi. Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verilen kura çekimlerine nisan ayının son haftası tekrar başlandı. Van Erciş projesine başvuru yapanlar kuraların çekilip çekilmediğini merak ediyor. İşte, detaylar.
TOKİ Van Erciş kura sonuçları
Erciş TOKİ projesine başvuru yapanlar, kuraların ne zaman nerede çekileceğini araştırıyor. TOKİ Van Erciş kuraları 28 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da çekilmeye başladı. Vatandaşlar kuralarını internetten canlı olarak takip edebilir.
TOKİ VAN ERCİŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ