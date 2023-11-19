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Ekonomi TOKİ tarafından 424 konutun temeli atıldı!
Ekonomi

TOKİ tarafından 424 konutun temeli atıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 18:17:00 -
TOKİ tarafından 424 konutun temeli atıldı!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası ilk etapta yapılacak olan 424 konutun temeli atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde ilk etapta yapılacak olan 424 konutun temeli törenle atıldı. Rezerv alanlarda yapılacak olan konutlar, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşların ihtiyacına göre inşa edilecek.

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