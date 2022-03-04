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Ekonomi TOKİ Simav kura sonuçları: Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Simav kura sonuçları: Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kütahya Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce dar, orta gelirli vatandaşı hayalindeki konuta ulaştırıyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Simav 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi Kütahya Simav konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 12:11:00 - 2022-03-04 12:23:59
TOKİ Simav kura sonuçları: Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kütahya Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce dar, orta gelirli vatandaşı hayalindeki konuta ulaştırıyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Simav 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi Kütahya Simav konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi

Özcan Oflas

Sevim bulut

Rabia Şahin

Mehmet Gün

Fazilet Özcan

Mesut Elik

Esma Güneş

Uğur töre

Veli yılmaz

Ahmet Çelik

Şerafettin Akyıldız

Hil İbrahim Büker
Ali Özçelik

Altan Yıldım

Aslı Çağdaş

Selime Karateke

Neslihan Soylu

Mehmet Aygün

Zafer Koçak

Ramazan Karakaya

 

 

 

Selme Akkurt

Zehel Çavdar

Kadriye Atıcı

Nurullah Aktaş

Fadime Çelik

Gültekin Kandemir

Süleyman Altıner

Hatice Eryılmaz

Muhsin Çoban

Ömer Candan
Mustafa emirel

Adem Ünal

Ümmü Nur Teke

İbrahim Dağaşan

Nurcan Sevilmez

Süleyman Karaaslan

Kamil Kava

Mustafa Dağ

Süleyman Kaçma

Gökhan İyiyapıcı

Asım Ilık

Mehmet Ali Aslan

Menekşe Özdemir

Yalçın Uçun
Halil Karacar

Havva Duvarcı
Hüseyin Çelik

Rasim Bal
İsmail Erdoğan

Saniye Dağdaş

Mahmut Ertan

Sevim Yiğit

Ali Kartalmış

Ahmet Üzmez

Mevlit Demir

İzzet Yağın

İsmail Korkmaz

İbrahim Bora

Ayşe Dinçer

Salih Arslan

Recep Balı

Adalet Yutaz

TOKİ Simav kura sonuçlarına göre hak sahiplerinden bazılarıdır. Kura sonuçları TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ve e devlet girişi ile öğrenilebilmekte.

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