TOKİ Simav kura sonuçları: Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Kütahya Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce dar, orta gelirli vatandaşı hayalindeki konuta ulaştırıyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Simav 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi Kütahya Simav konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Kütahya Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce dar, orta gelirli vatandaşı hayalindeki konuta ulaştırıyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Simav 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Simav kura çekiliş sonuçları isim listesi Kütahya Simav konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi
Özcan Oflas
Sevim bulut
Rabia Şahin
Mehmet Gün
Fazilet Özcan
Mesut Elik
Esma Güneş
Uğur töre
Veli yılmaz
Ahmet Çelik
Şerafettin Akyıldız
Hil İbrahim Büker
Ali Özçelik
Altan Yıldım
Aslı Çağdaş
Selime Karateke
Neslihan Soylu
Mehmet Aygün
Zafer Koçak
Ramazan Karakaya
Selme Akkurt
Zehel Çavdar
Kadriye Atıcı
Nurullah Aktaş
Fadime Çelik
Gültekin Kandemir
Süleyman Altıner
Hatice Eryılmaz
Muhsin Çoban
Ömer Candan
Mustafa emirel
Adem Ünal
Ümmü Nur Teke
İbrahim Dağaşan
Nurcan Sevilmez
Süleyman Karaaslan
Kamil Kava
Mustafa Dağ
Süleyman Kaçma
Gökhan İyiyapıcı
Asım Ilık
Mehmet Ali Aslan
Menekşe Özdemir
Yalçın Uçun
Halil Karacar
Havva Duvarcı
Hüseyin Çelik
Rasim Bal
İsmail Erdoğan
Saniye Dağdaş
Mahmut Ertan
Sevim Yiğit
Ali Kartalmış
Ahmet Üzmez
Mevlit Demir
İzzet Yağın
İsmail Korkmaz
İbrahim Bora
Ayşe Dinçer
Salih Arslan
Recep Balı
Adalet Yutaz
TOKİ Simav kura sonuçlarına göre hak sahiplerinden bazılarıdır. Kura sonuçları TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ve e devlet girişi ile öğrenilebilmekte.