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TOKİ Silivri konutları taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ Silivri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Silivri konutlarından ev almaya hak kazanan vatandaşlar TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağının yanında TOKİ Silivri konutları ne zaman başlıyor, TOKİ Silivri inşaatı başladı mı? sorularını da sormaya devam ediyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
TOKİ Silivri konutları taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ Silivri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Silivri konutlarından ev almaya hak kazanan vatandaşlar TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağının yanında TOKİ Silivri konutları ne zaman başlıyor, TOKİ Silivri inşaatı başladı mı? sorularını da sormaya devam ediyor.

TOKİ taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle. Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

İşte Silivri konutlarına ilişkin TOKİ’nin satış duyurusu açıklaması:

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yi-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. ilk dönemsel artış teslim tarihine göre idarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKi tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:14
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