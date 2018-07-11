TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanların isimleri
TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün yapıldı. Şehit yakınları, TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olmaya hak kazandı. İşte TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi...11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:56
TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün yapıldı. Şehit yakınları, TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olmaya hak kazandı. İşte TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Silivri TOKİ şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanlar
Aysel KOÇ
Birol GÜLTEKİN
Fatih SEZER
Hatice YILDIZ
Mehmet DURUCAK
Naile ALKILIÇ
Rahime ASLAN
Sulhettin KARABULUT
Şaban ÇETİN
Ümit TANERİ
Yüksel BAYRAKTAR
Zülviye SEVMEZ
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