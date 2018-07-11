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TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanların isimleri

TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün yapıldı. Şehit yakınları, TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olmaya hak kazandı. İşte TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi...

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:56
TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanların isimleri

TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün yapıldı. Şehit yakınları, TOKİ Silivri konutları şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olmaya hak kazandı. İşte TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Silivri TOKİ şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanlar

 Aysel KOÇ

Birol GÜLTEKİN

Fatih SEZER

Hatice YILDIZ

Mehmet DURUCAK

Naile ALKILIÇ

Rahime ASLAN

Sulhettin KARABULUT

Şaban ÇETİN

Ümit TANERİ

Yüksel BAYRAKTAR

Zülviye SEVMEZ

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:56
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