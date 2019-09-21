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TOKİ Silivri konutları peşinat ne zaman ödenir?

İstanbul Silivri'de TOKİ kura çekimi yapıldı şimdi peşinat ne zaman ödenecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan toplu konut projeleri kapsamında TOKİ Silivri'de 376 konut kura çekilişi yapılmıştı. Silivri TOKİ konutlarından hak sahibi olan vatandaşlar peşinatların ne zaman ödenecek? TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır, TOKİ ödemeleri nasıl oluyor? sorusunu sormakta.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
TOKİ Silivri konutları peşinat ne zaman ödenir?

İstanbul Silivri'de TOKİ kura çekimi yapıldı şimdi peşinat ne zaman ödenecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan toplu konut projeleri kapsamında TOKİ Silivri'de 376 konut kura çekilişi yapılmıştı. Silivri TOKİ konutlarından hak sahibi olan vatandaşlar peşinatların ne zaman ödenecek? TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır, TOKİ ödemeleri nasıl oluyor? sorusunu sormakta.

TOKİ hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yi-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. ilk dönemsel artış teslim tarihine göre idarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKi tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.i’nin idaremizce bildirilecek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. il/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan istanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutlarından cayma nasıl olur?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Peşinat ödeyecek miyim?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir. 2+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺4.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12’si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatif ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.

* 3+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10’u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.Not: Yukarıda bulunan konut tip, m2 ve fiyatları örnek olup TOKİ bu bilgilerde değişiklik yapabilir.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
  1. İstanbul
  2. TOKİ Silivri konutları peşinat ne zaman ödenir?
  3. Silivri TOKİ konutlarından hak sahibi olan vatandaşlar peşinatların ne zaman ödenecek?
  4. toki silivri konut ödemeleri
  5. TOKİ ödemeleri nasıl oluyor?
  6. TOKİ konutlarından cayma nasıl olur?

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