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TOKİ Silivri konutları kura çekimi ne zaman? TOKİ Silivri konutlarında nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri’de satışa sunulan bin 356 konut kura ile sahiplerini buluyor. TOKİ Silivri konut projesine başvuruları 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. TOKİ Silivri konutlarında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Silivri kuraların ne zaman çekileceğini merak ediliyor. Peki, TOKİ Silivri konutları kura çekimi ne zaman?

10 Temmuz 2018 Salı 14:49
TOKİ Silivri konutları kura çekimi ne zaman? TOKİ Silivri konutlarında nasıl ev alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri’de satışa sunulan bin 356 konut kura ile sahiplerini buluyor. TOKİ Silivri konut projesine başvuruları 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. TOKİ Silivri konutlarında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ Silivri kuraların ne zaman çekileceğini merak ediliyor. Peki, TOKİ Silivri konutları kura çekimi ne zaman?

Başbakanlık Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) İstanbul Silivri'de mahalle konseptli konutlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 yeni konutların kurası, 11-12 Temmuz'da saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

İstanbul Silivri konut projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet TOKİ Silivri konutu satışa sunuluyor. Orta gelir grubu için 3artı 1 özelliğinde 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunmakta. TOKİ Silivri Konutları için kura çekilişi sonucunda konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. TOKİ Silivri Konutlarında kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:49
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