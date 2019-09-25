TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ nerede ev yapıyor?
TOKİ hangi illerde konut yapacak? TOKİ sıcak yuvalar kurmaya devam ediyor. TOKİ Ağustos ayında 15 ilde 8.699 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ evleri nerede? TOKİ konut başvuru, TOKİ fiyatları, TOKİ satışları, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, TOKİ konut çekilişi ne zaman? gibi sorular TOKİ’den kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanmakta. Peki TOKİ nereye ev yapıyor? TOKİ nerede ev yapıyor? İşte TOKİ satışları hangi illerde? sorusuna ilişkin haberin detayı…25 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
TOKİ sıcak yuvalar kurmaya devam ediyor. TOKİ Ağustos ayında 15 ilde 8.699 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ evleri nerede? TOKİ konut başvuru, TOKİ fiyatları, TOKİ satışları, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, TOKİ konut çekilişi ne zaman? gibi sorular TOKİ’den kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanmakta. Peki TOKİ nereye ev yapıyor? TOKİ nerede ev yapıyor? İşte TOKİ satışları hangi illerde? sorusuna ilişkin haberin detayı…
2019 TOKİ projeleri hangi illerde?
Adana 2275 konut
Adıyaman 451 konut
Afyonkarahisar 750 konut
Ağrı 300 konut
Aksaray 500 konut
Amasya 637 konut
Ankara 2934 konut
Antalya 126 konut
Ardahan 126
Artvin 160 konut
Aydın 215 konut
Balıkesir 1160 konut
Bartın 423 konut
Batman 600 konut
Bayburt 262 konut
Bingöl 226 konut
Bitlis 320 konut
Bolu 482 konut
Burdur 593 konut
Bursa 568 konut
Çanakkale 171 konut
Çankırı 250 konut
Çorum 529 konut
Denizli 882 konut
Diyarbakır 800 konut
Düzce 188 konut
Elazığ 725 konut
Erzincan 330 konut
Erzurum 1000 konut
Eskişehir 1000 konut
Gaziantep 2000 konut
Giresun 980 konut
Gümüşhane 98 konut
Hatay 1000 konut
Iğdır 300 konut
Isparta 353 konut
İstanbul 6300 konut
İzmir 2584 konut
Kahramanmaraş 624 konut
Karabük 310 konut
Karaman 910 konut
Kars 300 konut
Kayseri 418 konut
Kırıkkale 1006 konut
Kırklareli 250 konut
Kırşehir 250 konut
Kocaeli 800 konut
Konya 2500 konut
Kütahya 1140 konut
Malatya 392 konut
Manisa 1000 konut
Mardin 500 konut
Mersin 545 konut
Muğla 455 konut
Nevşehir 300 konut
Niğde 223 konut
Osmaniye 534 konut
Rize 500 konut
Samsun 240 konut
Sivas 850 konut
Şanlıurfa 400 konut
Tekirdağ 1118 konut
Trabzon 513 konut
Uşak 352 konut
Van 228 konut
Yozgat 180 konut
Zonguldak 300 konut yapılacak. TOKİ başvuruları ve TOKİ satışları TOKİ'nin internet sitesi üzerinden takip edilmekte.
YORUM YAZ