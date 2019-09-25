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TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ nerede ev yapıyor?

TOKİ hangi illerde konut yapacak? TOKİ sıcak yuvalar kurmaya devam ediyor. TOKİ Ağustos ayında 15 ilde 8.699 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ evleri nerede? TOKİ konut başvuru, TOKİ fiyatları, TOKİ satışları, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, TOKİ konut çekilişi ne zaman? gibi sorular TOKİ’den kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanmakta. Peki TOKİ nereye ev yapıyor? TOKİ nerede ev yapıyor? İşte TOKİ satışları hangi illerde? sorusuna ilişkin haberin detayı…

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ nerede ev yapıyor?

TOKİ sıcak yuvalar kurmaya devam ediyor. TOKİ Ağustos ayında 15 ilde 8.699 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ evleri nerede? TOKİ konut başvuru, TOKİ fiyatları, TOKİ satışları, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, TOKİ konut çekilişi ne zaman? gibi sorular TOKİ’den kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanmakta. Peki TOKİ nereye ev yapıyor? TOKİ nerede ev yapıyor? İşte TOKİ satışları hangi illerde? sorusuna ilişkin haberin detayı…

2019 TOKİ projeleri hangi illerde?

Adana 2275 konut

Adıyaman 451 konut

Afyonkarahisar 750 konut

Ağrı 300 konut

Aksaray 500 konut

Amasya 637 konut

Ankara 2934 konut

Antalya 126 konut

Ardahan 126

Artvin 160 konut

Aydın 215 konut

Balıkesir 1160 konut

Bartın 423 konut

Batman 600 konut

Bayburt 262 konut

Bingöl 226 konut

Bitlis 320 konut

Bolu 482 konut

Burdur 593 konut

Bursa 568 konut

Çanakkale 171 konut

Çankırı 250 konut

Çorum 529 konut

Denizli 882 konut

Diyarbakır 800 konut

Düzce 188 konut

Elazığ 725 konut

Erzincan 330 konut

Erzurum 1000 konut

Eskişehir 1000 konut

Gaziantep 2000 konut

Giresun 980 konut

Gümüşhane 98 konut

Hatay 1000 konut

Iğdır 300 konut

Isparta 353 konut

İstanbul 6300 konut

İzmir 2584 konut

Kahramanmaraş 624 konut

Karabük 310 konut

Karaman 910 konut

Kars 300 konut

Kayseri 418 konut

Kırıkkale 1006 konut

Kırklareli 250 konut

Kırşehir 250 konut

Kocaeli 800 konut

Konya 2500 konut

Kütahya 1140 konut

Malatya 392 konut

Manisa 1000 konut

Mardin 500 konut

Mersin 545 konut

Muğla 455 konut

Nevşehir 300 konut

Niğde 223 konut

Osmaniye 534 konut

Rize 500 konut

Samsun 240 konut

Sivas 850 konut

Şanlıurfa 400 konut

Tekirdağ 1118 konut

Trabzon 513 konut

Uşak 352 konut

Van 228 konut

Yozgat 180 konut

Zonguldak 300 konut yapılacak. TOKİ başvuruları ve TOKİ satışları TOKİ'nin internet sitesi üzerinden takip edilmekte.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Iğdır
  5. Ardahan
  6. Bartın
  7. Batman
  8. Kırıkkale
  9. Karaman
  10. Bayburt
  11. Aksaray
  12. Zonguldak
  13. Yozgat
  14. Van
  15. Uşak
  16. Şanlıurfa
  17. Trabzon
  18. Tekirdağ
  19. Sivas
  20. Samsun
  21. Rize
  22. Niğde
  23. Nevşehir
  24. Muğla
  25. Mardin
  26. Kahramanmaraş
  27. Manisa
  28. Malatya
  29. Kütahya
  30. Konya
  31. Kocaeli
  32. Kırşehir
  33. Kırklareli
  34. Kayseri
  35. Kars
  36. İzmir
  37. İstanbul
  38. Mersin
  39. Isparta
  40. Hatay
  41. Gümüşhane
  42. Giresun
  43. Gaziantep
  44. Eskişehir
  45. Erzurum
  46. Erzincan
  47. Elazığ
  48. Diyarbakır
  49. Denizli
  50. Çorum
  51. Çankırı
  52. Çanakkale
  53. Bursa
  54. Burdur
  55. Bolu
  56. Bitlis
  57. Bingöl
  58. Balıkesir
  59. Aydın
  60. Artvin
  61. Antalya
  62. Ankara
  63. Amasya
  64. Ağrı
  65. Afyon
  66. Adıyaman
  67. Adana
  68. TOKİ satışları hangi illerde?
  69. TOKİ nerede ev yapıyor?
  70. TOKİ konut başvuru
  71. TOKİ fiyatları
  72. TOKİ satışları
  73. TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek
  74. TOKİ konut çekilişi ne zaman?
  75. TOKİ’den ev nasıl alınır?
  76. TOKİ evleri nerede?
  77. TOKİ projeleri hangi illerde?
  78. TOKİ 2019 projeleri hangi illerde?
  79. TOKİ hangi illerde konut yapacak?

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