TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ nerede ev yapıyor?

TOKİ sıcak yuvalar kurmaya devam ediyor. TOKİ Ağustos ayında 15 ilde 8.699 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ evleri nerede? TOKİ konut başvuru, TOKİ fiyatları, TOKİ satışları, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, TOKİ konut çekilişi ne zaman? gibi sorular TOKİ’den kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanmakta. Peki TOKİ nereye ev yapıyor? TOKİ nerede ev yapıyor? İşte TOKİ satışları hangi illerde? sorusuna ilişkin haberin detayı…

2019 TOKİ projeleri hangi illerde?

Adana 2275 konut

Adıyaman 451 konut

Afyonkarahisar 750 konut

Ağrı 300 konut

Aksaray 500 konut

Amasya 637 konut

Ankara 2934 konut

Antalya 126 konut

Ardahan 126

Artvin 160 konut

Aydın 215 konut

Balıkesir 1160 konut

Bartın 423 konut

Batman 600 konut

Bayburt 262 konut

Bingöl 226 konut

Bitlis 320 konut

Bolu 482 konut

Burdur 593 konut

Bursa 568 konut

Çanakkale 171 konut

Çankırı 250 konut

Çorum 529 konut

Denizli 882 konut

Diyarbakır 800 konut

Düzce 188 konut

Elazığ 725 konut

Erzincan 330 konut

Erzurum 1000 konut

Eskişehir 1000 konut

Gaziantep 2000 konut

Giresun 980 konut

Gümüşhane 98 konut

Hatay 1000 konut

Iğdır 300 konut

Isparta 353 konut

İstanbul 6300 konut

İzmir 2584 konut

Kahramanmaraş 624 konut

Karabük 310 konut

Karaman 910 konut

Kars 300 konut

Kayseri 418 konut

Kırıkkale 1006 konut

Kırklareli 250 konut

Kırşehir 250 konut

Kocaeli 800 konut

Konya 2500 konut

Kütahya 1140 konut

Malatya 392 konut

Manisa 1000 konut

Mardin 500 konut

Mersin 545 konut

Muğla 455 konut

Nevşehir 300 konut

Niğde 223 konut

Osmaniye 534 konut

Rize 500 konut

Samsun 240 konut

Sivas 850 konut

Şanlıurfa 400 konut

Tekirdağ 1118 konut

Trabzon 513 konut

Uşak 352 konut

Van 228 konut

Yozgat 180 konut

Zonguldak 300 konut yapılacak. TOKİ başvuruları ve TOKİ satışları TOKİ'nin internet sitesi üzerinden takip edilmekte.