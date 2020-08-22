TOKİ satışları

TOKİ, yatay mimari projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlara sunduğu uygun konut satışları ile binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, çok uygun fiyata çok sayda konutu satışa çıkardı. TOKİ’den ev alacak vatandaşlar çekilişsiz ve kurasız bir şeklide hemen TOKİ konutlarına sahip olma imkanını elde etmekte. Çok az bir peşinatla farklı vade seçenekleri ile konut sahibi olacak vatadaşlar Türkiye’nin faklı illerinde satışa sunulan konutların aylık taksit tutarı da alıcıları zorlamayacak cinsten. TOKİ peşinat ne kadar? TOKİ vade seçenekleri, TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar açık satış yönteminin yapıldığı günde yüzde 10 peşinat ile ve 240 ay vade seçenekleriyle beğendikleri eve hemen sahip olabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için bir kez daha kolları sıvadı. TOKİ’nin pek çok şehrinde cazip fiyata sahip olunacak konutları açık satış yöntemiyle kurasız çekilişsiz bir şelide satışa çıktı.

TOKİ konutları ne kadar?

TOKİ fiyatları nedir? TOKİ ev ücretleri konut almak isteyenlerce merak ediliyor. TOKİ tarafınıdan satışa sunulan konutların fiyatları 120 binden başlayıp 260 bin liraya kadar çıkıyor. TOKİ evlerini satın alan vatandaşlar en düşük taksit tutarı 415 lira olarak ödeyecek.

TOKİ konut peşinat ne kadar?

TOKİ evleri peşinat ne kadar? sorusunu merak edenlerin bu merakını gidermek için hemen TOKİ evleri peşinat miktarını açıklayalım. TOKİ’den ev alacaklar yüzde 10’dan başlayan peşinat seçenekleriyle konuta sahip olmakta. TOKİ konutları için peşinat seçenekleri ise yüzde 10, 12, 15, 25 sunulmaka.

TOKİ konutları vade tutarı ne kadar?

TOKİ vade seçenekleri şu şekilde: 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile istenilen bir eve sahibi olunabilmekte.

TOKİ konut başvuruları nereye yapılacak?

TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ başvurularını kamu bankası olan Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvurabilmekte. TOKİ başvuru tarihi ise 31 Aralık’a kadar yapılabilmekte.

TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ konutlarına kimler başvurabilir? TOKİ’den ev alma şartı nedir? TOKİ’nin açık satışa sunulan konutlara başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olma şartı aranmakta.

TOKİ başvuru için neler gerekli?

TOKİ konut satışına katılacaklar konut için başvuru yapması durumunda TC kimlik belgesi, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

Ankara TOKİ satışları nerede?

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi’nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

TOKİ Ankara konut satışları

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi’nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

Denizli TOKİ konut satışları

TOKİ Denizli’de de konut satışı gerçekleştirmekte. TOKİ, Denizli ve ilçelerinde yer alan 201 konutu 120 bin TL’den başlayan fiyatlarla çekilişsiz kurasız bir şekilde satışa sunmakta. Denizli TOKİ konutlarının taksitler 420 liradan başladığını söylemekte fayda var. TOKİ Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi’nde de 16 konutu 1240 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunmaka. TOKİ Karabük Eflani Konutların aylık taksit tutarı 415 liradan başlamakta.

Kars konut satışları TOKİ

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi’nde 5 konutu satışa sunmakta. TOKİ kars konutları 185 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşın beğenisine sunulmakta. TOKİ Kars konutların taksitleri 825 liradan başlamakta.

Mersin TOKİ konut satışları

TOKİ, Mersin'de de konut satışı yapmakta. Mersin TOKİ Gülnar Akdeniz Mahallesi’nde 39 konutu satışa çıkardı. TOKİ Mersin konutlarının taksit tutarı ise 419 liradan başlamakta.

TOKİ Samsun konut satışlar

Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi’nde TOKİ 8 konuti 256 bin liradan satışa sunmakta.TOKİ'nni bu konutları için istediği takit tutarı bin 280 lira.

Sivas TOKİ konut satışları

Sivas Merkez Yenimahalle’de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül’e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.

TOKİ satışları Tokat

Tokat Merkez Dedeli Mahallesi’nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla konutlar sahibini bekliyor. 31 Aralık aynı kadar başvuruların alınabileceği TOKİ konutları için en düşük taksit tutarı 691 lira.