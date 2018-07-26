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TOKİ Samsun Canik konut kuru sonuçları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde birbirinden muhteşem projelere ev sahipliği yapan TOKİSamsun Canik 71 konut projemiz, 25 Temmuz – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:06
TOKİ Samsun Canik konut kuru sonuçları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde birbirinden muhteşem projelere ev sahipliği yapan TOKİ Samsun Canik 71 konut projemiz, 25 Temmuz – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:06
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