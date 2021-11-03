TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi
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TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi
Ferhat Söylemez
Mustafa Aksu
Tezer Karaman
Muhsin Şener
Ayşe Özdemir
Emine Yılmaz
Şehide Kurt
Hasan Ali Özdin
Bekir Ayvaz
Arzu Sengin
İlhami Atmaca
Zeynep Çizmeli
Ertan Eroğlu
Hikmet Aydın
Ayşe Albayrak
Ayşegül Güner
Mustafa Koç
Erol Yılmaz
Kader Matur
Mehmet Koç
Mahut Pektaş
Emine Uzun
Şaban Kavak
Ayhan Yazıcıoğlu
Erkan Azar
Ramazan Akyüzlü
Ayşe Dursun
Hamit Kaya
Ahmet Deniz
Ramazan Akkaya
Songul Kanbur
Dilek Aslan
Selma Sezgin
Muharrem Akarsu
Ahmet Kol
Emine Şahin
Nurgül Kantarcı
Ercan Topar
Meral Yılız
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın