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Ekonomi TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi

TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi: TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları Samsun 19 Mayıs Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kuraları çekildi. 100 bni sosyal konut projesi kapsamında Samsun 19 Mayıs Yeşilova konut kurası çekildi. Samsun 19 Mayıs Yeşilova TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Samsun 19 Mayıs Yeşilova TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Adıyaman kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:01:00 - 2021-11-03 11:09:18
TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi

TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi: TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları Samsun 19 Mayıs Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. İşte Samsun 19 Mayıs Yeşilova TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Samsun 19 Mayıs Yeşilova kura sonuçları isim listesi

Ferhat Söylemez

Mustafa Aksu

Tezer Karaman

Muhsin Şener

Ayşe Özdemir

Emine Yılmaz
Şehide Kurt

Hasan Ali Özdin

Bekir Ayvaz

Arzu Sengin

İlhami Atmaca

Zeynep Çizmeli

Ertan Eroğlu

Hikmet Aydın

Ayşe Albayrak

Ayşegül Güner

Mustafa Koç

Erol Yılmaz

Kader Matur
Mehmet Koç

Mahut Pektaş

Emine Uzun

Şaban Kavak

Ayhan Yazıcıoğlu

Erkan Azar

Ramazan Akyüzlü

Ayşe Dursun

Hamit Kaya

Ahmet Deniz

Ramazan Akkaya

Songul Kanbur

Dilek Aslan

Selma Sezgin

Muharrem Akarsu

Ahmet Kol

Emine Şahin

Nurgül Kantarcı

Ercan Topar

Meral Yılız

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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