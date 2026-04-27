SON DAKİKA
TOKİ para iadesi nasıl ne zaman alınır?

Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ kura sonuçlarının ardından başvurusu olumsuz sonuçlanan binlerce kişi şimdi iade sürecine odaklandı. Peki, başvuru bedeli nasıl geri alınacak, TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerine başvuran ancak kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, kura sonrasında gözünü iade takvimine çevirdi. Özellikle yatırılan 5 bin TL’nin hangi adımlarla geri alınacağı, bankaya gitmeden işlem yapılıp yapılamayacağı ve ödemenin kaç gün içinde hesaba geçeceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır, ne zaman yatar?

 

TOKİ para iadesi nasıl alınır?

TOKİ para iadesi, kurada hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için başlatılan süreçle birlikte alınabiliyor. 2026 yılı güncel uygulamasına göre iade işlemleri, dijital sistemler üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Böylece birçok vatandaş, bankaya gitmeden internet bankacılığı ya da ATM üzerinden kartsız işlem yöntemiyle başvuru bedelini geri alabiliyor.

 

TOKİ para iadesi ne zaman alınır?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre iade süreci, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçların kesinleşmesiyle başlıyor. Bu kesinleşme sürecini takip eden 5 iş günü içinde iade işlemleri aktif hale geliyor.

 

TOKİ başvuru parası kaç gün içinde yatıyor?

Kura sonuçlarının kesinleşmesinden sonra başlatılan süreçte, başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’nin 5 iş günü içinde iade edilebildiği belirtiliyor. Herhangi bir kesinti uygulanmadan yapılan bu ödeme, doğrudan başvuru sahibine ulaştırılıyor.

 

TOKİ iade işlemi için hangi bilgiler gerekiyor?

İade işlemlerinde başvuru sırasında verilen T.C. kimlik numarası ile telefon numarası üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Bu bilgilerle birlikte iade talebi oluşturularak sürecin başlatılması mümkün hale geliyor.

 

TOKİ para iadesi hangi bankalardan alınır?

Başvuru yapılan bankaya göre iade süreci de o banka üzerinden yürütülüyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım Bankası, kendi sistemleri üzerinden talepleri alabiliyor. Bu nedenle başvuru sahibinin işlem yaparken hangi banka üzerinden başvuru yaptığını kontrol etmesi önem taşıyor.

 

TOKİ iade ekranı nasıl kullanılır?

Halkbank ve Emlak Katılım gibi bankalar, şubelerde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak için özel “TOKİ İade Ekranı” oluşturdu. Bu ekranlarda şifreye ihtiyaç olmadan, yalnızca T.C. kimlik numarası ve telefon doğrulamasıyla işlem yapılabiliyor. İlgili bankanın resmi internet sitesinde yer alan TOKİ iade alanı üzerinden form doldurularak işlemler tamamlanabiliyor.

 

TOKİ başvuru parası başka hesaba gönderilebilir mi?

İade ekranı üzerinden yapılan işlemlerde, yatırılan tutarın başka bir banka hesabına EFT ya da havale yoluyla gönderilmesi de talep edilebiliyor. Böylece ödeme yalnızca nakit olarak değil, farklı hesaplara aktarım şeklinde de alınabiliyor.

Cıkanlar cıkmayanlara dua etsin

Toki bu kampanyayı tekraren hep yapacak İNŞALLAH Toki aslına rucu etti. Yeniden yapacak bu millet REİS zamanında evsiz kalmayacak inşallah . YETERKİ TOKİ 'ye sızmış özel mutahitlere yol acıp para kazandıran siyonist uşagı masonlar temizlensin.
