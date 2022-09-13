Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesi tanıtımını gerçekleştirdi. Projenin detaylarının paylaşılmasının ardından ‘TOKİ peşinat ne kadar kaç taksit?’ sorusunun cevabını araştırılmaya başlandı.

TOKİ ne kadar peşinat ödenecek? 2+1, 3+1 TOKİ peşinat ne kadar güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir” diye konuştu.