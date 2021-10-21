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Ekonomi TOKİ Muş Kepenek kura sonuçları Kepenek TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Muş Kepenek kura sonuçları Kepenek TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Muş Kepenek TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kepenek konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kepenek TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Muş Kepenek kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:04:00 - 2021-10-21 11:09:53
TOKİ Muş Kepenek kura sonuçları Kepenek TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Muş Kepenek TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Kepenek TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kepenek konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kepenek TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kepenek kura sonucu sorgulama…

TOKİ Muş Kepenek kura sonuçları

Rubaşa Özcan

Aynur Güngör

Yağız Ödemir

Sedef Çelik

Ercan Alınç

Bayram Yamaç

Selvinaz Taştan

Ferhat Şen

Mehmet Koç

Abdurrahman Söylemez

Yılmaz Demir

Ömer Zeydan

Serkan Günaş

Ali Kandemir

Dilek Işık

Rıdvan Arat

Feyyaz Akaydın
Hamiyet Yenibahar

Sevda Balkaya

Ezgi Kaya

Ömer Atalay
Ömer Furkan Aktaş

Mahmut Üker

Ali HaydarKarayel

Rıdvan Yıldırak

Rabia İşlek

Mehmet Korkmaz

Güneş Karataş

Fırat Yolcu

Adem Dipi

Şükran Kavçan 

İbrahim Özcan

Muhammed İbrahim Şimal

Yusuf Gürler

Mehmet Nedim Şipal

Emrah Taştan
Yunus Emre Karacan

Mehmet Sönmez

Tayyar Gündoğdu

Bünyamin Aras

Gökan Bakı

Burhan Alınç

Bilal Öztekin

Tayyar Çakır

Doğukan Demir TOKİ'den konut hak sahibi olan vatandaşlardan bazılarıdır. 

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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