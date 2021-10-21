TOKİ Muş Kepenek kura sonuçları Kepenek TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Muş Kepenek TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Nevşehir Kozaklı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kepenek konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kepenek TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Muş Kepenek kura sonucu sorgulama…
Muş Kepenek TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye'' kapsamında Kepenek TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kepenek konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kepenek TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kepenek kura sonucu sorgulama…
TOKİ Muş Kepenek kura sonuçları
Rubaşa Özcan
Aynur Güngör
Yağız Ödemir
Sedef Çelik
Ercan Alınç
Bayram Yamaç
Selvinaz Taştan
Ferhat Şen
Mehmet Koç
Abdurrahman Söylemez
Yılmaz Demir
Ömer Zeydan
Serkan Günaş
Ali Kandemir
Dilek Işık
Rıdvan Arat
Feyyaz Akaydın
Hamiyet Yenibahar
Sevda Balkaya
Ezgi Kaya
Ömer Atalay
Ömer Furkan Aktaş
Mahmut Üker
Ali HaydarKarayel
Rıdvan Yıldırak
Rabia İşlek
Mehmet Korkmaz
Güneş Karataş
Fırat Yolcu
Adem Dipi
Şükran Kavçan
İbrahim Özcan
Muhammed İbrahim Şimal
Yusuf Gürler
Mehmet Nedim Şipal
Emrah Taştan
Yunus Emre Karacan
Mehmet Sönmez
Tayyar Gündoğdu
Bünyamin Aras
Gökan Bakı
Burhan Alınç
Bilal Öztekin
Tayyar Çakır
Doğukan Demir TOKİ'den konut hak sahibi olan vatandaşlardan bazılarıdır.
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