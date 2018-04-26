TOKİ, mıknatıs gibi vatandaşları çekti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2-11 Nisan 2018’de başvuruları alınan yatay mimari ve mahalle konseptiyle geliştirilen İstanbul Kayaşehir Projesi’nin kuraları çekildi.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, toplam 605 konutun çekilişinin yapıldığı kurada, ilk olarak 262 şehit ailesi ve gazilerin konutları verildi. Ardından engelli başvurusundan öncelikli hak sahiplerinin konutları belirlenirken, kalan engelli vatandaşlar ise 15 bin 232 kişilik listeye dahil edilerek kura çekilişi yapıldı.

YENİ YERLEŞİM ALANLARI

TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin nitelikli sosyal konut üreten dost eli bir kuruluş olduğunu belirtti.

TOKİ’nin, insanların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurduğunu, onlarca konut projesini hayata geçirdiğini bildiren Turan, “Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak” değerlendirmelerinde bulundu.

Turan, engelli vatandaşlar, şehit aileleri, maluller ve emeklilere yönelik konut üretimine de devam ettiklerini belirtti.

İNDİRİM KAMPANYASI

TOKİ Başkanı Ergün Turan indirim kampanyası hakkında da bilgiler verdi. Turan, TOKİ tarafından borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyasına ilk gün 409 başvuru yapıldığını ifade etti. Tapularını hemen almak isteyen kişilerin kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydeden Turan, “TOKİ’den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs’a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız ilk gün oldukça ilgi gördü ve ilk 409 vatandaşımız 19 milyon 778 TL’lik borçlarını kapatıp tapularını aldı” ifadelerini kullandı.