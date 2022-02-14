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Ekonomi TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Malatya Pütürge 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı. TOKİ Pütürge 2+1, 42 konu için toplam başvuru sayısı 56 adettir. 3+1 38 kout için toplam başvuru sayısı ise 35’tir. Noter huzurunda Pütürge 2+1 ve 3+1 kura çekilişleri çekildi. İşte TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

Yeniakit Publisher
2022-02-14 11:35:00 - 2022-02-14 11:41:19
TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Malatya Pütürge TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar hak sahiplerinin belirlendiği kura sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

Gülaçtı Yıldız

Ahmet Dinçer

Hasan Tayon

Turan Önel

Hicret Kılıç

Selçuk Sevinç

Bilal Kapçık

Mustafa demirci

Hacer Ayaydın

Yusuf Kuplay

 

Mahmut Şanda

Sevgi Özer

İsmet Sartkaya

Ramazan Kocakkaplan

Yılmaz Baran

Orhan Sevinç

Murat Kaan Ateş
Eyüp Taygon

Engin Deliktaş

Fatih Çakan
Emine Gülhatun
Mustafa Öner
Mahmut Sadak

Sümeyye Senadlı

TOKİ'den konut kazanan hak sahiplerinden bazılarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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