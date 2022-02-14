TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Malatya Pütürge 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı. TOKİ Pütürge 2+1, 42 konu için toplam başvuru sayısı 56 adettir. 3+1 38 kout için toplam başvuru sayısı ise 35’tir. Noter huzurunda Pütürge 2+1 ve 3+1 kura çekilişleri çekildi. İşte TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi…
Malatya Pütürge TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar hak sahiplerinin belirlendiği kura sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları: Pütürge 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi…
Gülaçtı Yıldız
Ahmet Dinçer
Hasan Tayon
Turan Önel
Hicret Kılıç
Selçuk Sevinç
Bilal Kapçık
Mustafa demirci
Hacer Ayaydın
Yusuf Kuplay
Mahmut Şanda
Sevgi Özer
İsmet Sartkaya
Ramazan Kocakkaplan
Yılmaz Baran
Orhan Sevinç
Murat Kaan Ateş
Eyüp Taygon
Engin Deliktaş
Fatih Çakan
Emine Gülhatun
Mustafa Öner
Mahmut Sadak
Sümeyye Senadlı
TOKİ'den konut kazanan hak sahiplerinden bazılarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın