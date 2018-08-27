TOKİ Malatya Pütürge 264 konut başvuruları 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde birbirinden muhteşem projelere ev sahipliği yapan TOKİ Malatya Pütürge’de inşası devam eden 264 konut projemizde yer alan 180 konut açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 27 Ağustos – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

TOKİ PATÜRGE KONUTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 116 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme

olanağı ile 27 Ağustos 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

Proje Adı: MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ AĞALAR MAHALLESİ 264 ADET KONUT, 1’ER ADET CAMİ, TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 116 adet

Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler

Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Pütürge/Malatya

• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası

(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

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