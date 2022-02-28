TOKİ Kütahya Simav kura sonuçları isim listesi! TOKİ Simav kuraları!
Kütahya Simav TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Kütahya Simav TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. İşte Kütahya Simav 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları.
TOKİ Kütahya Simav Demirci konutları 2+1 ve 3+1 kuraları çekildi. Toplu konut İdaresi Başkanlığı TOKi tarafından, 100 bin sosyal konut projesi kapsamındaki, Kütahya Simav Demirci 98 adet konut projesinde yer alan 46 adet 2+1 konut ve 52 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 98 adet konutların kuraları çekildi. İşte Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları.
TOKİ Kütahya Simav 2+1 kura sonuçları isim listesi!
Hatici İzbudak
Dabiae Akbaş
Şenol Çetin
Mehmet Sercan Sonkaya
İsmail Sevilmiş
Himmet Seven
Halime Gün
Makbule Sümer
Fadime Çetin
Faruk Ersoy
Hatice Altındağ
Ecevit Sayar
TOKİ Kütahya Simav 3+1 kura sonuçları isim listesi!
EsmaYavuz
Fatma Onar
Mehmet Güler
Ali Osman Acaroğlu
Mehmet Öker
Süheyla Arlı