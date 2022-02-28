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Ekonomi TOKİ Kütahya Simav kura sonuçları isim listesi! TOKİ Simav kuraları!
Ekonomi

TOKİ Kütahya Simav kura sonuçları isim listesi! TOKİ Simav kuraları!

Kütahya Simav TOKİ konutlarının kura çekilişi yapıldı. Kütahya Simav TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırmakta. İşte Kütahya Simav 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:07:00 - 2022-02-28 11:21:38
TOKİ Kütahya Simav kura sonuçları isim listesi! TOKİ Simav kuraları!

TOKİ Kütahya Simav Demirci konutları 2+1 ve 3+1 kuraları çekildi. Toplu konut İdaresi Başkanlığı TOKi tarafından, 100 bin sosyal konut projesi kapsamındaki, Kütahya Simav Demirci 98 adet konut projesinde yer alan 46 adet 2+1 konut ve 52 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 98 adet konutların kuraları çekildi. İşte Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları.

TOKİ Kütahya Simav 2+1 kura sonuçları isim listesi!

Hatici İzbudak

Dabiae Akbaş

Şenol Çetin

Mehmet Sercan Sonkaya

İsmail Sevilmiş

Himmet Seven

Halime Gün

Makbule Sümer
Fadime Çetin

Faruk Ersoy

Hatice Altındağ
Ecevit Sayar 

TOKİ Kütahya Simav 3+1 kura sonuçları isim listesi!

EsmaYavuz

Fatma Onar

Mehmet Güler

Ali Osman Acaroğlu

Mehmet Öker
Süheyla Arlı

 

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