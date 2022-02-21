TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Kütahya kura sonuçlar: Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi… Kilis TOKİ Kütahya çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kütahya TOKİ konut belirleme kurası Kütahya. Kilis Merkez TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kütahya TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Kilis sonucu sorgulama…
Eyüp Göral
Abide Kaçmaz
Necati İnal
Halil Arık
Melek Erkul
Nimet Demirci
Şener Yiğit
Mehmet Bilmez
Emre Şahin
İbrahim Akkuş
Ramazan Demirbağ
Recep Ateş
Pazkizer Can
Mevlüt Terken
Nazım Bilir
Züleyha Yıldız
Serpil Öztürk
İbrahim Kalkan
Rebiş Çakır
Tülfiye Dalkılıç
Müjdat Gülten
Kemal Bayır
Mehmet Ömür
Cengiz Yüksel
Gülsüm Saraç
Cengiz Bayraktar
Halil İbrahim Gökçe
Mustafa Davulcı
Eray Duran
Sevgi Aktaş
Sami Sarı
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