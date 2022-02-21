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Ekonomi TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kütahya kura sonuçlar: Kütahya Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi… Kilis TOKİ Kütahya çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kütahya TOKİ konut belirleme kurası Kütahya. Kilis Merkez TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kütahya TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Kilis sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2022-02-21 13:06:00 - 2022-02-21 13:13:42
TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi!

 

Eyüp Göral

Abide Kaçmaz

Necati İnal

Halil Arık

Melek Erkul

Nimet Demirci

Şener Yiğit

Mehmet Bilmez

Emre Şahin

İbrahim Akkuş

Ramazan Demirbağ

Recep Ateş

Pazkizer Can
Mevlüt Terken

Nazım Bilir

Züleyha Yıldız

Serpil Öztürk

İbrahim Kalkan
Rebiş Çakır

Tülfiye Dalkılıç

Müjdat Gülten

Kemal Bayır

Mehmet Ömür

Cengiz Yüksel

Gülsüm Saraç

Cengiz Bayraktar

Halil İbrahim Gökçe

Mustafa Davulcı

Eray Duran

Sevgi Aktaş

Sami Sarı

toki kütahya kura sonuçları

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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