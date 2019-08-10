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TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı

TOKİ Başkanlığınca Bursa’da sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilecek 280 konut için 44 binden fazla kişi başvurunca kura çekiminin yapıldığı spor salonunda yoğunluk yaşandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi İrfaniyeMahallesi’nde yapılacak 280 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Spor Salonu’nda noter huzurunda kura töreni düzenlendi. Kura çekimini izlemek üzere gelen başvuru sahipleri ve yakınları, 6 bin 800 kişi kapasiteli spor salonuna sığmadı.

Salondaki koltukların tamamen dolması, sahada oturacak yer kalmaması nedeniyle bazı kişiler dışarıda bekledi. Müracaat edenlerin daire sayısından yaklaşık 160 kat fazla olduğu kura çekimi sırasında ismi okunanlar ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

Spor salonunda yaklaşık 8 bin kişinin izlediği törende, 44 bin 230 başvuru arasından 9 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu. İrfaniye’deki sosyal konut uygulaması kapsamında 143 adet 2+1, 137 adet 3+1 konut inşa edilecek.


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Bursa
  2. Nilüfer
  3. Toplu Konut İdaresi
  4. TOKİ

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