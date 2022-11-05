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Aktüel TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?
Aktüel

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?

14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında İlk Evim projesi başvuruları alındı. Başvuru yapan adaylar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman hangi tarihte çekilecek son durum?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 15:42:00 -
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuru işlemleri 31 Ekim'de sona erdi. Arsa ve işyeri projesi başvuruları 7 Kasım'da sona erecek. Başvuru yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kurları ne zaman?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Hangi iller için TOKİ kura çekimi başladı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, kura tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Kurum, 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da kuraların çekileceğini belirtti.

Bakan Kurum, "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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