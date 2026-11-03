Bu füze 6 hektarlık alanı küle çeviriyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kore, stratejik seyir füzeleri için 'dağılımlı savaş başlığı' test ettiklerini duyurdu.
Kuzey Kore, stratejik seyir füzeleri için 'dağılımlı savaş başlığı' test ettiklerini duyurdu.
KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore Füze İdaresinden denemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Füze İdaresine bağlı Savaş Başlığı Enstitüsü, seyir füzesine takılan orta boy dağılımlı savaş başlığının, en yüksek yoğunluktaki gücüyle 5 ila 6 hektarlık bir hedef alanı küle çevirebileceğini doğruladı." ifadesine yer verildi.
Kuzey Kore, 31 Ekim'de de taktik balistik füzelere monte edilebilen misket bombası denemesi yapmıştı.