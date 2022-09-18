TOKİ kurada çıkmayanlara başvuru bedeli iade edilir mi? TOKİ başvuru bedeli ne zaman iade edilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları alınmaya başladı. Başvuru işlemini tamamlayanlar ise kurada çıkmamaları halinde başvuru ücretinin geri ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor mu ne zaman?
TOKİ İlk Evim İlk İşyerim projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. E-Devlet başvuruları 28 Ekim’de, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuruları 31 Ekim’de sona erecek. Başvuru işlemi yapanlar ise kurada isimleri çıkmaması halinde başvuru ücretinin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor.
Soru: Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Başvuru dönemi içinde, başvuru bedelini alarak başvurular iptal edebilecek. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.