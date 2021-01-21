  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOKİ kura sonuçları TOKİ Güneysu sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ kura sonuçları TOKİ Güneysu sonuçları isim listesi

TOKİ binlere aileye hayalindeki eve kavuşturmaya devam ediyor. Yatay mimariyle yükselen TOKİ evleri, başvuruda bulunanlara kura sonucuyla sahiplerini buluyor. TOKİ Rize Güneysu 93 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 tipi 20 adet konut çekilen kura sonucu hak sahipleri belirlendi. Hak sahipleri TOKİ kura sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. TOKİ kura çekilişi Güneysu sonuçları kazananların isimleri.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:28:00 - 2021-01-21 11:30:51
TOKİ kura sonuçları TOKİ Güneysu sonuçları isim listesi

TOKİ Rize Güneysu 93 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 tipi 20 adet konut için beklenen kura çekilişi tarihi geldi. Başvuru sahipleri arasında kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişileri belirlemek üzere yapılan kura çekimi pandemi nedeni ile alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak yapıldı. 

TOKİ kura çekimi ile hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile belirlenecek ve yapılacak olan kura çekimi takip etmek isteyen kişiler için TOKİ Facebook, YouTube ve İnstagram canlı yayını ile anlık olarak sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. 

TOKİ Güneysu konut fiyatları

Konutlara başvuru yapan kişiler en düşük 307 bin 801 liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkanı elde edecekler. Konutlar için en düşük peşinat tutarı 30 bin 780 TL olarak belirlenirken en düşük aylık taksit tutarı ise 1.923 lira olarak uygulanacak.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim..
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Gündem

Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki göster..
Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ABD seçimleri sonucu koltuğu kazanan Joe Biden’in dün yemin ederek resmen göreve başlaması n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay