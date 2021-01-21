TOKİ kura sonuçları TOKİ Güneysu sonuçları isim listesi

TOKİ Rize Güneysu 93 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 tipi 20 adet konut için beklenen kura çekilişi tarihi geldi. Başvuru sahipleri arasında kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişileri belirlemek üzere yapılan kura çekimi pandemi nedeni ile alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak yapıldı.

TOKİ kura çekimi ile hak sahipleri noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile belirlenecek ve yapılacak olan kura çekimi takip etmek isteyen kişiler için TOKİ Facebook, YouTube ve İnstagram canlı yayını ile anlık olarak sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

TOKİ Güneysu konut fiyatları

Konutlara başvuru yapan kişiler en düşük 307 bin 801 liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkanı elde edecekler. Konutlar için en düşük peşinat tutarı 30 bin 780 TL olarak belirlenirken en düşük aylık taksit tutarı ise 1.923 lira olarak uygulanacak.

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