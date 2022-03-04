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Ekonomi TOKİ kura sonuçları sorgula! Susurluk Sultaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ kura sonuçları sorgula! Susurluk Sultaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Balıkesir Susurluk kura sonuçları: TOKİ Balıkesir Susurluk Sultaniye kura sonuçları hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Susurluk Sultaniye mahallesinde satışa sunulan 14 adet 2+1 ve 3+1 konut için hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:15:00 - 2022-03-04 11:22:05
TOKİ kura sonuçları sorgula! Susurluk Sultaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Susurluk Sultaniye kura sonuçları isim listesi başvuruda bulananlarca merak ediliyor.  TOKİ kura çekilişinde asil hak sahiplerinin ardından 3 adet 3+1, 11 adet de 2+1 konut için yedek hak sahibi çekilen kura sonucunda netlik kazandı.

Susurluk Sultaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Selime Erdoğmuş

Şener Yılmaz

Zehra Arkan 

Abdülkerim Özkan

Aslı Kuşdemir

Yekta Süslü Güler

Yükran Yemelek

Gözdenur Akoğlan 

Cemal Arslan

Uğur Cura

Ömer Çavuş

Sevtap Arslan

Feride Çakmak

Turgut Topçu

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