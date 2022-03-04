TOKİ kura sonuçları sorgula! Susurluk Sultaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Balıkesir Susurluk kura sonuçları: TOKİ Balıkesir Susurluk Sultaniye kura sonuçları hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Susurluk Sultaniye mahallesinde satışa sunulan 14 adet 2+1 ve 3+1 konut için hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda yapıldı.
TOKİ Susurluk Sultaniye kura sonuçları isim listesi başvuruda bulananlarca merak ediliyor. TOKİ kura çekilişinde asil hak sahiplerinin ardından 3 adet 3+1, 11 adet de 2+1 konut için yedek hak sahibi çekilen kura sonucunda netlik kazandı.
Susurluk Sultaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Selime Erdoğmuş
Şener Yılmaz
Zehra Arkan
Abdülkerim Özkan
Aslı Kuşdemir
Yekta Süslü Güler
Yükran Yemelek
Gözdenur Akoğlan
Cemal Arslan
Uğur Cura
Ömer Çavuş
Sevtap Arslan
Feride Çakmak
Turgut Topçu