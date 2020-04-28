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Ekonomi

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

TOKİ kuraları canlı takip | Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları yeniden çekilmeye başladı. Milyonlarca kişi “TOKİ kuraları nasıl izlenir?” , “TOKİ kuraları internetten mi izlenecek?” , “TOKİ kuraları canlı takip linki” , “TOKİ kuraları nasıl izlenecek?” konularını araştırıyor. Peki, TOKİ kuraları nasıl izlenir?

2020-04-28 11:36:00 -
TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayata pek çok kısıtlama getirildi. Salgın tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekimleri de ertelenmişti. Vatandaşlar TOKİ kuralarının kaldığı yerden devam edeceğini öğrenince “TOKİ kuraları nasıl izlenir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

100 Bin Sosyal Konut projesine başvuru yapanlar kura çekimlerini nasıl ve nereden takip edeceklerini araştırıyor. TOKU kuralarını canlı olarak TOKİ’nin facebook hesabından takip edebilirsiniz.

TOKİ sonuçları nasıl öğrenilebilir?

TOKİ sonuçları kuranın ardından cep telefonlarına mesajla iletiliyor. Ancak mesaj gelmeden önce de internetten kura sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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