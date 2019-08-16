TOKİ kura çekilişleri inşaat başladıktan sonra mı çekiliyor? TOKİ kura çekilişi ne zaman?
TOKİ Türkiye’nin farklı yerlerinde birbirinden güzel ve bir da uygun fiyata konut yapımına devam ediyor. TOKİ’ye başvuran ya da başvuracaklar TOKİ kura çekilişleri inşaat başladıktan sonra mı çekiliyor? sorusunu soruyor.16 Ağustos 2019 Cuma 15:37
TOKİ Türkiye’nin farklı yerlerinde birbirinden güzel ve bir da uygun fiyata konut yapımına devam ediyor. TOKİ’ye başvuran ya da başvuracaklar TOKİ kura çekilişleri inşaat başladıktan sonra mı çekiliyor? sorusunu soruyor.
Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
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