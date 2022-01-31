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Ekonomi TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi! Emirgazi TOKİ sonuçları:
Ekonomi

TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi! Emirgazi TOKİ sonuçları:

TOKİ Emirgazi kura sonuçlar: Konya Emirgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi… Emirgazi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Konya Emirgazi TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Konya Emirgazi 51 adet 2+1 konut için TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Emirgazi TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Konya Emirgazi sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:07:00 - 2022-01-31 11:21:14
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi! Emirgazi TOKİ sonuçları:

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Konya Emirgazi konut projesi çerçevesinde, 51 adet 2+1 konut için bugün yapılan kura çekimi sonuc hak sahipleri belirlendi. 2022 TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ Emirgazi 2+1 3+1 kura sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. İşte TOKİ Emirgazi kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Emirgazi kura sonuçları isim listesi!

Zeynep Akar

Ömer Çınar

Elef Çınar

Tuğba Pala

Emre Taşçı

Aygün Özdil

Kamil Gölgedar

Adem Tuna
Arif Özköroğlu

Mustafa Şen

Mehmet Altunkaymak

Abdulkadir İme

Mustafa Karacaoğlu

Savaş Seçen

Şerife Karakaş

Nihal Nur Çetik

Sümeyye Çeber

Emre Şentürk
Servet Tuna

Asya Fadimana Tuna

Nihat Türkkan

Cingizhan Uzundemir

Elmas Atçeken

Gül Yalnız

Oğuzhan Yakarer.

Nermin Ekici

Sezer Altaş

Abdulkafi Mahmutelasker

Ayşe Ermiş

İbrahim Gündoğdu

Soner Kocaman

Kuddusi Kaymaz

Mesut Karakaya

Şuayip Pala

Halim Bayrakçı

Yurdakl Dalkılıç

Ali Bağcıvan
Zafer Altaş

Mesut Başol

Cuman Atçeken

Hasan Öztürk
Gülay Yılmaz

Nursen Köseler

Hamza Bozak

Necla Temel

konya emirgazi toki kura sonucu

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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