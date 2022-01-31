TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi! Emirgazi TOKİ sonuçları:
TOKİ Emirgazi kura sonuçlar: Konya Emirgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi… Emirgazi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Konya Emirgazi TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Konya Emirgazi 51 adet 2+1 konut için TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Emirgazi TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Konya Emirgazi sonucu sorgulama.
TOKİ tarafından gerçekleştirilen Konya Emirgazi konut projesi çerçevesinde, 51 adet 2+1 konut için bugün yapılan kura çekimi sonuc hak sahipleri belirlendi. 2022 TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ Emirgazi 2+1 3+1 kura sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. İşte TOKİ Emirgazi kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Emirgazi kura sonuçları isim listesi!
Zeynep Akar
Ömer Çınar
Elef Çınar
Tuğba Pala
Emre Taşçı
Aygün Özdil
Kamil Gölgedar
Adem Tuna
Arif Özköroğlu
Mustafa Şen
Mehmet Altunkaymak
Abdulkadir İme
Mustafa Karacaoğlu
Savaş Seçen
Şerife Karakaş
Nihal Nur Çetik
Sümeyye Çeber
Emre Şentürk
Servet Tuna
Asya Fadimana Tuna
Nihat Türkkan
Cingizhan Uzundemir
Elmas Atçeken
Gül Yalnız
Oğuzhan Yakarer.
Nermin Ekici
Sezer Altaş
Abdulkafi Mahmutelasker
Ayşe Ermiş
İbrahim Gündoğdu
Soner Kocaman
Kuddusi Kaymaz
Mesut Karakaya
Şuayip Pala
Halim Bayrakçı
Yurdakl Dalkılıç
Ali Bağcıvan
Zafer Altaş
Mesut Başol
Cuman Atçeken
Hasan Öztürk
Gülay Yılmaz
Nursen Köseler
Hamza Bozak
Necla Temel
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