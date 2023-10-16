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Ekonomi TOKİ konutlarının teslimi başladı
Ekonomi

TOKİ konutlarının teslimi başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:52:00 -
TOKİ konutlarının teslimi başladı

Çorum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından emeklilere yönelik inşa edilen 743 konutun hak sahiplerine teslimine başlandı.

Çorum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından emeklilere yönelik inşa edilen 743 konutun hak sahiplerine teslimine başlandı.

Kuruçay Mahallesi'ndeki toplu konutlar için anahtar teslim töreni düzenlendi.

TOKİ yetkisi Ethem İlhan, törende yaptığı konuşmada, 743 konut, ticaret merkezi, cami ve büfenin anahtar teslimine bugünden itibaren başlandığını söyledi.

İlhan, 2 günde bir blok teslim edecek şekilde hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceklerini kaydetti.

Daha sonra törende 4 hak sahibine temsili anahtar teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile vatandaşlar katıldı.

 

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