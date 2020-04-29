  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor

Karabük’te, korona virüs tespit edilen TOKİ konutlarında uygulanan karantina bu gece kaldırılıyor.

2020-04-29 22:26:40 -
TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor

Karabük’te, korona virüs tespit edilen TOKİ konutlarında uygulanan karantina bu gece kaldırılıyor.


Merkeze bağlı Beşbinevler Mahallesi’nde 66 TOKİ konutlarında korona virüs (Covid-19) vakasının ardından 12 Nisan’da uygulanan karantina bu gece itibariyle kaldırılacak. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile merkez Beşbinevler 2. Cadde’de bulunan 66 TOKİ konutlarında uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konulan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 24.00 itibari ile sona ereceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı