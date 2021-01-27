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Ekonomi TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Ekonomi

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Elazığ ve Malatya’da yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarının ne zaman teslim edileceği hak salihleri tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elağız ve Malatya deprem TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı. Peki TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:23:00 - 2021-01-27 12:31:37
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulununan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ'da daha öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslim törenine katıldık. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahallesi'nde 1. etapta yapımı tamamlanan 146 konuttan 117'si için İl Özel İdaresi'nde kura çekim töreni düzenlemişti.

Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bininci konutun anahtarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahibine teslim edilecek. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı.

İnşası tamamlanan 8 bin konuttan 3 bin 310'u, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere, Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile verildi.

35 yeni okul inşa ediliyor

Hasar gören okulların yerine ise Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırsever firmaların katkılarıyla 11 okulun, devlet eliyle ise yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla merkez ve ilçelerde 24 okulun yapımı için çalışmalar devam ediyor. Depremde hasar gören 12 okulda da 26 milyon 676 bin liralık maliyetle güçlendirme çalışması yürütülüyor.

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