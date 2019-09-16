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TOKİ konut ve işyeri açık artırma ihale satışları

TOKİ ihale ile konut satışı ne zaman? TOKİ ihale satışları nerede? TOKİ konut başvuruları yoğun ilgi görmekte. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun ödeme koşullarıyla kirada oturan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ satışları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. TOKİ konut açık artırma ihale satışı ne zaman nerede yapılacak? TOKİ konutları nerede yapılıyor? TOKİ satışları, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’den ev nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmakta. TOKİ ihale satışları ne zaman başlıyor? TOKİ ihale satışları nereden alınır? TOKİ ihale satış başvuru şartları neler? İşte TOKİ işyeri ve konut açık artırma ihale satışlarına ilişkin detaylar.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:10
TOKİ konut ve işyeri açık artırma ihale satışları

TOKİ ihale ile konut satışı ne zaman? TOKİ ihale satışları nerede? TOKİ konut başvuruları yoğun ilgi görmekte. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun ödeme koşullarıyla kirada oturan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ satışları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. TOKİ konut açık artırma ihale satışı ne zaman nerede yapılacak? TOKİ konutları nerede yapılıyor? TOKİ satışları, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’den ev nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmakta. TOKİ ihale satışları ne zaman başlıyor? TOKİ ihale satışları nereden alınır? TOKİ ihale satış başvuru şartları neler? İşte TOKİ işyeri ve konut açık artırma ihale satışlarına ilişkin detaylar.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 168 iş yeri ile 22 ilde 57 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Açık Artırma 17 Eylül 2019 Salı günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ işyeri ve konut açık artırma ihale satışları nerede yapılacak?

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kütahya, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecekler.

TOKİ konut açık artırma ihale satışı ne zaman nerede yapılacak?

Açık artırmaya katılacak alıcılar, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Isparta, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Tokat, Uşak ve Yalova şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96,108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler. Ayrıca, bazı projelerde yüzde 60’a varan indirimler bazılarında ise KDV oranı sıfır ile yüzde 5 arasında olacak.

Ankara'da Kuzey Kent projesinde 20 konut ve 17 iş yeri 

Alıcılar Ankara Kuzey Kent projesinde 4+1 ve 5+1 nitelikte 20 konut ve 17 iş yerine de açık artırma ile sahip olabilecek.

Kuzey Kent projesinde yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki konutlar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar konutlara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96,108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

İş yerleri ise 3 ve 18 ay içinde sahiplerine teslim edilecek. 17 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 vade ile satılacak. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir. TOKİ ihale satışlarına ilişkin detaylı bilgilere kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabilmekte.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:10
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Yalova
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Siirt
  10. Sakarya
  11. Rize
  12. Ordu
  13. Niğde
  14. Muş
  15. Kahramanmaraş
  16. Manisa
  17. Malatya
  18. Kütahya
  19. Konya
  20. Kocaeli
  21. Kırşehir
  22. Kayseri
  23. Kars
  24. İstanbul
  25. Mersin
  26. Isparta
  27. Hatay
  28. Erzurum
  29. Edirne
  30. Diyarbakır
  31. Çorum
  32. Bursa
  33. Bitlis
  34. Bilecik
  35. Ankara
  36. Afyon
  37. Adana
  38. TOKİ işyeri ve konut açık artırma ihale satışları
  39. TOKİ ihale ile konut satışı ne zaman?
  40. TOKİ ihale satışları nerede?
  41. TOKİ konut açık artırma ihale satışı ne zaman nerede yapılacak?
  42. TOKİ konutları nerede yapılıyor?
  43. TOKİ satışları
  44. TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
  45. TOKİ’den ev nasıl alınır?
  46. TOKİ ihale satışları nereden alınır?
  47. toki ihale satış başvuru şartları neler?
  48. toki başvuru formu
  49. toki başvuruları nereye yapılıyor
  50. toki başvuru şartları nelerdir
  51. toki başvuru formu 2019
  52. toki başvuru 2019
  53. toki başvuru formu nasıl doldurulur
  54. toki başvuru yerleri
  55. 2019 toki başvuruları ne zaman

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