TOKİ konut ve işyeri açık artırma ihale satışları

TOKİ ihale ile konut satışı ne zaman? TOKİ ihale satışları nerede? TOKİ konut başvuruları yoğun ilgi görmekte. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun ödeme koşullarıyla kirada oturan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ satışları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. TOKİ konut açık artırma ihale satışı ne zaman nerede yapılacak? TOKİ konutları nerede yapılıyor? TOKİ satışları, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’den ev nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmakta. TOKİ ihale satışları ne zaman başlıyor? TOKİ ihale satışları nereden alınır? TOKİ ihale satış başvuru şartları neler? İşte TOKİ işyeri ve konut açık artırma ihale satışlarına ilişkin detaylar.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 168 iş yeri ile 22 ilde 57 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Açık Artırma 17 Eylül 2019 Salı günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ işyeri ve konut açık artırma ihale satışları nerede yapılacak?

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kütahya, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecekler.

TOKİ konut açık artırma ihale satışı ne zaman nerede yapılacak?

Açık artırmaya katılacak alıcılar, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Isparta, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Tokat, Uşak ve Yalova şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96,108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler. Ayrıca, bazı projelerde yüzde 60’a varan indirimler bazılarında ise KDV oranı sıfır ile yüzde 5 arasında olacak.

Ankara'da Kuzey Kent projesinde 20 konut ve 17 iş yeri

Alıcılar Ankara Kuzey Kent projesinde 4+1 ve 5+1 nitelikte 20 konut ve 17 iş yerine de açık artırma ile sahip olabilecek.

Kuzey Kent projesinde yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki konutlar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar konutlara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96,108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

İş yerleri ise 3 ve 18 ay içinde sahiplerine teslim edilecek. 17 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 vade ile satılacak. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir. TOKİ ihale satışlarına ilişkin detaylı bilgilere kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabilmekte.