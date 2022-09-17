TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Bankalar üzerinden başvurular 31 Ekim, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

TOKİ konut projesine 1992 doğumlular başvuru yapabilir mi?

14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan gençler sosyal konuta başvuru yapabilirler.

Başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başvuru Bedeli: 500 TL

Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut