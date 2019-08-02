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TOKİ konut başvuruları ne zaman, TOKİ evleri başvuru şartları neler?

TOKİ Türkiye’nin her yerinde uygun fiyata ev alma hayali kuran vatandaşların bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. TOKİ konut başvuruları, TOKİ nereye konut yapıyor? TOKİ evleri başvuruları ne zaman? TOKİ konut başvuru şartları neler? Her daim sorulan soruların başında gelmekte. TOKİ’nin Rize Güneysu'da inşası devam eden 133 konut, kura yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 1 Ağustos - 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Rize Güneysu TOKİ konutları başvuru şartları.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:31
TOKİ konut başvuruları ne zaman, TOKİ evleri başvuru şartları neler?

TOKİ Türkiye’nin her yerinde uygun fiyata ev alma hayali kuran vatandaşların bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. TOKİ konut başvuruları, TOKİ nereye konut yapıyor? TOKİ evleri başvuruları ne zaman? TOKİ konut başvuru şartları neler? Her daim sorulan soruların başında gelmekte. TOKİ’nin Rize Güneysu'da inşası devam eden 133 konut, kura yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 1 Ağustos - 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Rize Güneysu TOKİ konutları başvuru şartları.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:31
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