TOKİ konut başvuruları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yenilenen TOKİ, orta ve dar gelirli milyonlarca vatandaşı yuva sahibi yapıyor. Şehirlerimizin binlerce yıllık geçmişi tarihi ve Kentel değerleri ışığında modern ve gelenekselle sentezlendiği yeni sosyal konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ, konutu yalnızca bir barınma ihtiyacı olarak değil bir şehrin kültürel sosyal ve coğrafi özelliklerini yaşatan ve yansıtan temel bir kavram olarak değerlendiriyor. Sürdürülebilir ve kimlik sahibi şehirler vizyonumuz doğrultusunda insan odaklı az katlı konut üretimini benimseyen TOKİ, geleneksel semt kültürünü geliştiren ve kent dokusuna uygun konut projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. TOKİ, bizi biz yapan değerleri, komşuluk ilişkilerini ve dayanışma kültürümüzü yaşatan semt sakinleriyle esnafın içi içe olduğu çevresi ve alt yapısı ile vatandaşların bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayan yeni projeler üretmeye ve inşaa etmeye devam ediyor. Peki TOKİ konutlarına başvurular nasıl yapılır? TOKİ’den kimler ev alır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ hangi şehirlerde konut yapıyor? İşte detaylar.

TOKİ konutları başvuru TOKİ kura sonuçları

TOKİ her yıl düzenlediği sosyal konut projesi kampanyası ile dar gelirli vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturuyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında bu yıl başvurular 16 Aralık'ta başlamış 15 Ocak’ta son bulmuştu. TOKİ sosyal konutlara milyonlarca vatandaş başvuruda bulunmuştu. TOKİ sosyal konut projesine başvurular e devlet üzerinden yapılmıştı. 2+1'in başvuru ücreti 500 TL, 3+1'in başvuru ücreti ise 1000 TL olarak açıklanmıştı. TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin internet sitesi üzerinden satış ve duyrular bölümünden TOKİ kura sonuçları tıklanarak öğrenilebilmekte.

TOKİ başvurusu nereye yapılır?

TOKİ konut başvurusu ne zaman yapılır? Orta ve dar gelirli vatandaşların yoğun olarak sorguladığı konular arasında TOKİ başvurunun nereye yapılacağı sorusu olmakta. TOKİ konut satışlarıda başvurular TOKİ tarafından açıklanan bankaya ve yine TOKİ tarafından duyurulan süre içerisinde başvuru yapılmakta.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

TOKİ’den konut sahibi olmak isteyenler TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ’den ev almanın şartlarına gelecek olursak, TC vatandaşı olmak, TOKİ konutunun yapıldığı bölgede ikamet ediyor olmak. TOKİ konutunun yapılacağı ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. TOKİ’den ev almak için başvuru yapan kişinin kendisinin eşinin veya çocukları üzerine herhangi bir tapu olmaması gerekmektedir. TOKİ konutlarına başvuru yapacak kişinin başvuru yaptığı tarih itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Evden bir kişinin TOKİ başvurusunda bulunması gerekmektedir. TOKİ başvuru şartları için tıklayınız.

TOKİ başvuru belgeleri neler?

TOKİ’den ev almak istiyenve TOKİ konutlarına yazılmak isteyenlerin TOKİ konut alma şartlarını yerine getirmeleri durumunda başvuru için bir takım belgeler istenmekte. Peki TOKİ konut başvurusu için istenen belgeler neler?

TOKİ başvurusu yapacak kişinin TC kimlik kartı fotokopisi, şehit aileleri, dul ve yetimlerden Emekli Sandığından alanları Hak Sahipliği Belgesi, engelli vatandaşların engelli kimlik kartının fotokopisi ya da devlet hastanelerinden alınmış sağlık heyet raporu, emekli vatandaşların SGK’dan alınan emekli kimlik belgesi istenen belgeler arasındadır.

TOKİ kuraları ne zaman çekilir?

TOKİ kura sonuçları. TOKİ başvurusu kabul edilenler hak sahibi olmak için TOKİ tarafından belirlenen tarihte noter huzurunda TOKİ kuraları çekilişi yapılır. TOKİ kurularına yapılan konut sayısının yüzde 5’i kadar engelli vatandaşlara konut hakkı tanınırken, emekli vatandaşların konut sayısının yüzde 25’i kadar kontenjan verilerek ve hem engelli hem de emekli vatandaşlar TOKİ kura çekilişi yöntemiyle belirlenecektir.

TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

TOKİ kura sonuçları sonrası TOKİ konutlarında konut almaya hak kazanan adaylar TOKİ sözleşmesi imzalayacaklardır. TOKİ sözleşmesi için başvuruda bulunulana bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı, başvuruda bulunan ilnüfusuna kayıtı olmayanaların ise Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son bir yıldır TOKİ konutunun yapılacağı il sınırları içinde ikamet ettiğini belgeleyen belge istenecektir.

TOKİ konutları kiraya verilir mi?

TOKİ’den alınan ev kiraya verilir mi, TOKİ’den alınan evler borcu bitmeden kiraya verilir mi? Soruları TOKİ’den ev alacak vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. TOKİ’nin alt gelir grubu projeleri için sözleşme imzalanan evlerde borç bitene kadar, TOKİ’den ev alan kişinin o evde oturma şartı aranmaktadır. TOKİ’den alınan evde hak sahibi kişinin, eşinin veya çocuklarının TOKİ konutunda oturmadıkları ortaya çıkması durumunda sözleşmeleri feshedilmektedir.

TOKİ nerede konut yapılır?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ’nin nerede ev yaptığını yanıda TOKİ nerede konut yapıyor, TOKİ hangi şehirde konut yapıyor? Sorularını sıklıklı sormakta. TOKİ konutlarının yapıldığı yerleri öğrenmek için TOKİ’nin resmi internet sitesi için tıklayınız. üzerinden Talep ve Satışlar bölümünden hangi illerde konut yapıldığı ve TOKİ’nin nerelerde ev yapacağı bilgisine sahip olabilirsiniz.