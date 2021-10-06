TOKİ Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran kura sonuçları Lüleburgaz Büyükkarıştıran TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları Büyükkarıştıran! TOKİ Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Lüleburgaz Büyükkarıştıran konut belirleme kurası yapıdı. TOKİ Lüleburgaz Büyükkarıştıran konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Büyükkarıştıran TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Büyükkarıştıran kura sonucu sorgulama.
TOKİ Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında TOKİ Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. TOKİ Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran konut belirleme kurasına katılan vatandaşlarLüleburgaz Büyükkarıştıran TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Lüleburgaz Büyükkarıştıran kura sonucu sorgulama...
TOKİ Lüleburgaz Büyükkarıştıran kura sonuçları isim listesi
Alaattin Karrahan
Kazım Bozkaya
Firdevs Gedik
Ender Aydemir
Hacı İbrahim Özdemir
Cuma Kurt
Melek Öğüt
Hasan Kemik
Üzeyir Ildız