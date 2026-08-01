Eren Kaşıkçı Tokat'ta toprağa verildi: Kızı Maya'dan duygulandıran veda
MasterChef Türkiye’nin 2021 şampiyonu "Kızıl Sakal" lakaplı Eren Kaşıkçı’nın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla toprağa verilen 37 yaşındaki şefe en acı veda ise minik kızı Maya’dan geldi. Anne Ecem Kaşıkçı, küçük kızının babası için çizdiği hayal resmini mezarına bıraktıklarını belirterek "Belki de en saf vedalardan biri buydu" sözleriyle duygulandırdı. Acun Ilıcalı ise minik yavrunun tüm geleceğini üstlendiğini açıkladı.