Eren Kaşıkçı Tokat'ta toprağa verildi: Kızı Maya'dan duygulandıran veda

"BELKİ DE EN SAF VEDALARDAN BİRİ BUYDU" Eren Kaşıkçı'nın mezarının fotoğrafını paylaşan Ecem Kaşıkçı, "'Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu... Maya seninle hayalini çizmişti, sana bıraktık canımız Eren. Nur içinde uyu'' ifadelerini kullandı.