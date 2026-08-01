Ara yoldan bir anda çıktı! Faciadan saniyelerle kurtuldular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’da ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpışmaktan son anda böyle kurtuldu.
Bursa’nın Üçevler Mahallesi’nde ara yoldan hızla çıkan otomobil, ana caddedeki sürücüye korku dolu anlar yaşattı.
Olay, Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, ara sokaktan hızla ana caddeye çıktı. Bu sırada ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.