İstanbul’da 390 kuş türü tehlikede İstilacı kuşlar yerli türleri tehdit ediyor
İstanbul'da kayıtlı yaklaşık 390 kuş türü bulunurken, bunlardan yeşil papağan, İskender papağanı ve çiğdeci istilacı özellik göstererek yerli türler için tehdit oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, İstanbul'un göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin en zengin kuş çeşitliliğine sahip kentlerinden olduğunu söyledi.