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Ekonomi TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kırıkkale Delice kura çekimi sonuçları belli oldu. 2+1, 81 konutlar için toplam başvuru sayısı 38 adettir. 3+1 , 32 konut için toplamda 28 başvuru bulunmakta. TOKİ Kırıkkale Delice konutları için canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. İşte Kırıkkale Delice TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 11:07:00 - 2022-02-15 11:19:26
TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kırıkkale Delice kura çekimi sonuçları belli oldu. Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. İşte Kırıkkale Delice TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi:

Adalet Onay

Nazım Sanlı

Tabip Gürbüz

AHmet Güven

Şinasi Yurduseven

Abidin Güvenç

Bekir Zengin

Seycan ÖZmen

Zeynep Özmen

Mehmet ÖZmen

Hava Yurdusevene

Nevzat Yalçın

AHmet Kamer

Salih Tektaş
Dursun Onay

Hasan Uğğantaş

Ömer Çetiner
Rabia Sarıkaya
Şikar ÖZmen

Şakir Dağdelen

Soman Özbek

 

TOKİ Kırıkkale Delice 3+1 kura sonuçları isim listesi

Çavuş Ülger

Eray Çolakoğlu

Haydar Kılıçkaya

Durmun Akdlun

Derya Yılmaz

Mustafa Kılıçkaya

Bilal Koçoğlu

Çetin Sezgin

Harun Gürbüz

Yunus Emre Demirbaş

Sedat Özmen

Burhan Şengüller

Gülüşan Akhanım

Fuhat Çakan

Taki Yarar

Engin Gözütok

İbrahim Olgun

Yurdagül Eroğlu

Atilla Çakan

Galip Yücekaya

Yılmaz Özmen

İlhamiGürbüz

Zeki Yurduseven

Osman Kılıçkaya

Hakan Kutluca

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