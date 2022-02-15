TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Kırıkkale Delice kura çekimi sonuçları belli oldu. 2+1, 81 konutlar için toplam başvuru sayısı 38 adettir. 3+1 , 32 konut için toplamda 28 başvuru bulunmakta. TOKİ Kırıkkale Delice konutları için canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. İşte Kırıkkale Delice TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kırıkkale Delice kura çekimi sonuçları belli oldu. Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. İşte Kırıkkale Delice TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi:
Adalet Onay
Nazım Sanlı
Tabip Gürbüz
AHmet Güven
Şinasi Yurduseven
Abidin Güvenç
Bekir Zengin
Seycan ÖZmen
Zeynep Özmen
Mehmet ÖZmen
Hava Yurdusevene
Nevzat Yalçın
AHmet Kamer
Salih Tektaş
Dursun Onay
Hasan Uğğantaş
Ömer Çetiner
Rabia Sarıkaya
Şikar ÖZmen
Şakir Dağdelen
Soman Özbek
TOKİ Kırıkkale Delice 3+1 kura sonuçları isim listesi
Çavuş Ülger
Eray Çolakoğlu
Haydar Kılıçkaya
Durmun Akdlun
Derya Yılmaz
Mustafa Kılıçkaya
Bilal Koçoğlu
Çetin Sezgin
Harun Gürbüz
Yunus Emre Demirbaş
Sedat Özmen
Burhan Şengüller
Gülüşan Akhanım
Fuhat Çakan
Taki Yarar
Engin Gözütok
İbrahim Olgun
Yurdagül Eroğlu
Atilla Çakan
Galip Yücekaya
Yılmaz Özmen
İlhamiGürbüz
Zeki Yurduseven
Osman Kılıçkaya
Hakan Kutluca