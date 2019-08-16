TOKİ Kayseri Yeşilyurt Melikgazi 709 konutların anahtar teslim ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Yeşilyurt Melikgazi 709 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyordu. TOKİ, Kayseri Yeşilyurt Melikgazi 709 konut proje teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

“Teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir.” açıklaması TOKİ tarafından yapıldı.

TOKİ Kayseri Melikgazi Yeşilyurt’a 709 ev inşa edecek. Gerçekleştirilen projede 7 dükkanlı bir ticaret merkezi ve bir de cami yer alacak. TOKİ tarafından Kaysernin Melikgazi ilçesinde inşa edilecek evlerin 372’si 2+1, 397’si 3+1 ve 40’ı ise 4+1 olacak. Projede binalar zemin+4 kat yüksekliğinde inşa edilecek.

TOKİ Melikgazi Yeşilyurt Evleri’nde daire fiyatları ne kadar olacak?

TOKİ, ürettiği konutları maliyetine satıyor. Maliyette ihalede ortaya çıkacak tutar, arsa fiyatı, projelendirme çalışmaları gibi unsurlar etkili oluyor.TOKİ’nin 2+1 daireleri alt gelir grubu, 3+1 ve 4+1 daireleri ise orta gelir grubu daireleri olarak geçiyor. TOKİ daha önce benzer bölgede 2+1 daireleri 115-130 bin TL aralığında satmıştı. Burada da benzer bir fiyat çıkması bekleniyor.