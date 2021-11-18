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Ekonomi TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Kahramanmaraş Göksu TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kahramanmaraş Göksu konut kurası gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Göksu TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları listesi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:38:00 - 2021-11-18 11:45:40
TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Kahramanmaraş Göksu TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kahramanmaraş Göksu konut kurası gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Göksu TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonucu sorgulama.

TOKİ Kahramanmaraş Göksu sonuçları

Erhan Özdil

Kazım Arslan

Sadet Çavuş
Selahattin Çalık

Edeviye Kocabaş

Yunus Şişlik

Erden Durak

Gümüş Gökçe

Adem Armut

Asabil Bolat

Ahmet Aşçı

Mustafa Bozdoğan

Adem Bektaş

Çiğdem Kurt

Fatih Söyler

Yakup Torçcu

Hüseyin Karaca

Ömer Kavak

Adem Dağlı

Adem Şişlik

Abdullah Gül

Latif Bostan

Tayar Gürbüz

Zeki Kocakaya
Rahmi Aydın

Emre Arslan

Mahmut Ceren

Musa Küpeli

Leyla Aydın

Mehmet Avcu

Aycan Gün
Servet Dayıoğlu

Ayşe Çevik

Ramazan Karaoğlan

Mustafa Şeker

Hülya Şeker

Dudu Buğdaycı

Tugay Demir

İbrahim Doğan
Ahmet Kurt

Ümit Bozkurt

Zafer Alıcı

Remzi Telli

Fatma Gökkaya
Betül Çiçek

Mustafa Kökkaya
Hakkı Alpar

Abdullah Gökkaya

Hasan Kaya

Hasan Zencir

Ramazan Bolat

Cuma Ceren

Sevgi Şişek

Hacer Söyler

Mustafa Şişik

Abdullah Buğdaycı TOKİ'den konut sahibi olmaya hak kazanan bazı isimlerdir. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilmekte.

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