TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Kahramanmaraş Göksu TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kahramanmaraş Göksu konut kurası gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Göksu TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonuçları listesi.
TOKİ kura sonuçları son dakika: TOKİ Kahramanmaraş Göksu TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kahramanmaraş Göksu konut kurası gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Göksu TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kahramanmaraş Göksu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kahramanmaraş Göksu kura sonucu sorgulama.
TOKİ Kahramanmaraş Göksu sonuçları
Erhan Özdil
Kazım Arslan
Sadet Çavuş
Selahattin Çalık
Edeviye Kocabaş
Yunus Şişlik
Erden Durak
Gümüş Gökçe
Adem Armut
Asabil Bolat
Ahmet Aşçı
Mustafa Bozdoğan
Adem Bektaş
Çiğdem Kurt
Fatih Söyler
Yakup Torçcu
Hüseyin Karaca
Ömer Kavak
Adem Dağlı
Adem Şişlik
Abdullah Gül
Latif Bostan
Tayar Gürbüz
Zeki Kocakaya
Rahmi Aydın
Emre Arslan
Mahmut Ceren
Musa Küpeli
Leyla Aydın
Mehmet Avcu
Aycan Gün
Servet Dayıoğlu
Ayşe Çevik
Ramazan Karaoğlan
Mustafa Şeker
Hülya Şeker
Dudu Buğdaycı
Tugay Demir
İbrahim Doğan
Ahmet Kurt
Ümit Bozkurt
Zafer Alıcı
Remzi Telli
Fatma Gökkaya
Betül Çiçek
Mustafa Kökkaya
Hakkı Alpar
Abdullah Gökkaya
Hasan Kaya
Hasan Zencir
Ramazan Bolat
Cuma Ceren
Sevgi Şişek
Hacer Söyler
Mustafa Şişik
Abdullah Buğdaycı TOKİ'den konut sahibi olmaya hak kazanan bazı isimlerdir. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilmekte.