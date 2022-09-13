Tarihin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ise fiyatları, taksit sayılarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ dükkan iş yeri fiyatı nedir?

TOKİ işyeri fiyatları taksitleri ne kadar?

Halihazırda 12 ilde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayi tipi işyeri projesi bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yeri daha, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunulacak.

Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi işyerleri, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak.

Bu işyerleri, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sunulacak.

Projenin tamamı olan 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işyeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insan daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturulmuş olacak.