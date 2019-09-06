TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman ev yapacak?

TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar, orta gelirli ve emeklilere yönelik konutlara büyük rağbet söz konusu. 15 yılda 800 bin konut üreten TOKİ İstanbul'daki emeklileri de ev sahibi yapacak mı? İstanbulda emekliler için ne zaman konut yapılacak?

TOKİ, konutlarında emeklilere de kontenjan ayrılmakta. Emekli vatandaşlar TOKİ’nin İstanbul’da emeklilere yönelik projesinin olup olmadığını araştırıyor. İstanbul'da şu anda TOKİ’nin emeklileri yönelik konut satışımız bulunmamaktadır.