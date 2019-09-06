0553 313 94 23

TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman ev yapacak?

TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar, orta gelirli ve emeklilere yönelik konutlara büyük rağbet söz konusu. 15 yılda 800 bin konut üreten TOKİİstanbul'daki emeklileri de ev sahibi yapacak mı? İstanbulda emekliler için ne zaman konut yapılacak?

06 Eylül 2019 Cuma 16:37
TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman ev yapacak?

TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar, orta gelirli ve emeklilere yönelik konutlara büyük rağbet söz konusu. 15 yılda 800 bin konut üreten TOKİ  İstanbul'daki emeklileri de ev sahibi yapacak mı? İstanbulda emekliler için ne zaman konut yapılacak?

TOKİ, konutlarında emeklilere de kontenjan ayrılmakta. Emekli vatandaşlar TOKİ’nin İstanbul’da emeklilere yönelik projesinin olup olmadığını araştırıyor. İstanbul'da şu anda TOKİ’nin emeklileri yönelik konut satışımız bulunmamaktadır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:37
  1. TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman ev yapacak?
  2. toki emekliye ev hangi illerde 2019
  3. toki emekliye ev nereye başvurulur
  4. toki emekliye ev 2019
  5. emeklilere toki hangi illerde
  6. toki emekliye ev peşinat ne kadar
  7. emekliye toki evleri hangi illerde 2019
  8. emeklilere toki hangi illerde 2019
  9. toki emekliye ev nereye başvurulur 2019
  10. toki emekliye ev istanbul 2019
  11. emeklilere toki ne zaman başlayacak
  12. emeklilere ev müjdesi başvuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
    1. Serik Belediye Başkanının evine..
    2. Aşure kazanları Serdivan’da kuruldu
    3. Tehlike anında 100 metre yaklaşanı..
    4. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı..
    5. TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman..
    6. Yeşilin tüm renkleri Şahinbey’de
    7. Kanuni Sultan Süleyman ölüm yıl..
    8. Dünya Halk Sağlığı Günü
    9. Kadına şiddete dikkat çekmek için maç..
    10. Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
    11. ABD'den Türkiye açıklaması: Bir..
    12. Etiyopya'da iki yardım çalışanı..
    13. HDP önündeki eylemde çocuğunun..
    14. Diyarbakır anneleri evlatları için..
    15. Ahlat’ta ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    16. Son Dakika Haberi: Canan Kaftancıoğlu..
    17. Mansur Yavaş zamlara devam ediyor!
    18. HDP'li Saruhan Oluç: Çocuklarınızı..
    19. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    20. Suudi Arabistan Husilerin füzesini..
    21. Çaldıran’da bin bağ ot yanarak kül oldu
    22. Battalgazi Belediyesinde Zabıta..
    23. Amerika'dan İran'a müzakere sinyali!
    24. Otlukbeli’nde okul güvenliği..
    25. Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
    26. Başkan Yıldırım, yol yapım..
    27. ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Suriye'..
    28. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    29. 14. Contemporary Istanbul kapılarını..
    30. 'Bu ismi çok duyacaksınız gibi' deyip..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim