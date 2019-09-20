TOKİ, Ağustos ayında 15 ilde 8 bin 699 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’ye başvurup çekilen kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğinin yanında ödeme ve TOKİ kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. TOKİ İstanbul Kayaşehir 3+1 konutları için ön ödeme ne zaman talep edilecek? TOKİ konutları ön ödeme ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin farklı bölgelerinde birbirinde muhteşem ve bir o kadar da uygun ödeme koşullarıyla binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul Kayaşehir konutlarında hak sahibi olan vatandaşların, İstanbul Kayaşehir 3+1 konutları için ön ödeme ne zaman talep edilecek? sorusuna TOKİ, “50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projelerin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.” açıklamasında bulundu.