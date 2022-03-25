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Ekonomi TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları: Kayabaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Ekonomi

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları: Kayabaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi...

İstanbul Başakşehir Kayabaşı konut projesi kapsamında 496 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki 496 dairelerin hak sahipleri belirleniyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi Kayabaşı konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı konut kura sonuçları belli oldu mu? Kayabaşı TOKİ evleri kime çıktı?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 10:54:00 - 2022-03-25 11:18:42
TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları: Kayabaşı TOKİ kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi! TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bayburt 496 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 ve 3+1 konutları kura çekilişi noter huzurunda bugün çekiliyor.

kayabaşı toki sonuçları

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi! 

TOKİ Kaabaşı kuraları çekilir çekilmez isim listesi burada olacatır.

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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