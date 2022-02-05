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Ekonomi TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir? TOKİ indirim kampanyası ne zaman?
Ekonomi

TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir? TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında indirim yapılacağını duyurdu. Peki, TOKİ indirimi kimler için geçerli? TOKİ indirimi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 13:05:00 -
TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir? TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, antalya Belek'te yapılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Kurum toplantı sırasında TOKİ indiriminden söz etti. Peki, TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir? TOKİ indirim kampanyası ne zaman?

Bakan Kurum, “Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.

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