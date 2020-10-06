TOKİ indirim kampanyası son dakika

TOKİ borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri sahipleri için kampanya başlatıyor. TOKİ’nin her yıl gerçekleştirdiği yüzde 20 indirim kampanyasına ilişkin son dakika müjdesi geldi. Binlerce vatandaş TOKİ indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. TOKİ indirim kampanyasına ilişkin açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla hayalindeki eve sahip olanların borçlarını ödemeleri durumunda yüzde 20 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyanın başlayacağını açıkladı.

TOKİ indirimi ne zaman başlıyor?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter’dan TOKİ’den ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasının müjdesini vererek indirim kampanyasının başlayacağı tarihi duyurdu. Buna göre, TOKİ indirim kampanyasına başvurular 21 Ekim 19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.