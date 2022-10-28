TOKİ 'İlk Evim' projesi için e-Devlet başvurularında son gün! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet TOKİ arsa başvuru: TOKİ başvuru sorgulama ekranı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı.

ARSA BAŞVURUSU 525 BİNE ULAŞTI

8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti. İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

TOKİ başvuru ne zaman?

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

İlk temellerinin 25 Ekim'de atıldığı "İlk Evim" projesinin e-Devlet başvurusu bugün, banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de sona eriyor.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Konut Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır. Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru sahibi;

* E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

* Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

* E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

* Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

* E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

* E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

* E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

* Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

* Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

* Gazi (Kıbrıs,Kore) başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

BAŞVURULAR 6 KATEGORİDE KABUL EDİLECEKTİR:

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"

2. Kategori olan "Gazi (Kıbrıs,Kore) Vatandaşlarımız"

3. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

4. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"

5. Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"

6. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

TOKİ KONUT VE İŞYERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ'den İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde son başvuru tarihi uyarısı haberi içerği ise şöyle;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler paylaşıldı:

"İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz."

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